متابعة مازن الريس

اقتنص باريس سان جيرمان الفرنسي تعادلاً بطعم الفوز من أرض مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-2 يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا.



وسجّل ريال مدريد أولاً بفضل الفرنسي كريم بنزيمة الذي تابع كرة مرتدة من القائم (17)، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف رغم الكم الهائل من الفرص وخاصة لأصحاب الأرض.

وتابع ريال مدريد أفضليته في الشوط الثاني وتمكن بنزيمة من تسجيل الهدف الثاني (79) لكن باريس سان جيرمان انتفض وذلل له كيليان مبابي الفارق بعدها بدقيقتين (81) ثم أتى الدور على البديل الإسباني بابلو سارابيا الذي أدرك التعادل (83).

وبهذه النتيجة ضمن باريس سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة وكذلك سيتأهل ريال مدريد كوصيف بعدما صار رصيده (8 نقاط) قبل جولة من النهاية.

التغطية الخاصة - ريال مدريد وباريس سان جيرمان

(90+4) الويلزي بيل يختتم فرص المباراة بتسديدة صاروخية ترتطم بالقائم

(90+2) مبابي كاد يباغت من هجمة مرتدة أخطأت المرمى.

(87) ضربة رأس من فاران تنحرف عن المرمى.

(86) البرازيلي رودريغو يفشل في إعادة ريال مدريد للمقدمة.

هدف (83): البديل الإسباني بابلو سارابيا يدرك التعادل.

هدف (81): مبابي يظهر أخيراً ويستغل خطأ فادحاً من كورتوا وفاران ويذلل الفارق.

هدف (79): بنزيمة يضيف الهدف الثاني بضربة رأس.

- ريال مدريد الطرف الأفضل قبل ربع ساعة من النهاية إلا أنّ حظوظ باريس سان جيرمان قائمة منطقياً بإدراك التعادل.

(61) إيسكو كاد يضيف الثاني ونافاس يتدخل مجدداً، ومحاولة فاران تخطئ المرمى.

(59) كروس يكسر هدوء المباراة بتسديدة ذكية تبتعد سنتيمترات قليلة عن مرمى نافاس.

(48) البديل البرازيلي نيمار يحاول التعديل والدفاع يبعد الكرة إلى ركنية.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1-0.

44 : تقنية الفيديو تتدخل وتلغي قرار طرد كورتوا بحجة وجود تدخل على مارسيلو قبل انفراد إيكاردي.

(40) كارفاخال وكاسميرو يسددان من بعيد ونافاس مستمر في الصمود.

- قبل 10 دقائق من نهاية الشوط سلاح التسديد من بعيد مستمر والإيطالي فيراتي يعذّب البلجيكي كورتوا وكروس يرد بين يدي نافاس.

(27) ريال مدريد يسعى جاهداً لإضافة الهدف الثاني ونافاس يتصدى لمحاولة كروس.

هدف (17): الفرنسي كريم بنزيمة يضع ريال مدريد في المقدمة عقب متابعته لكرة ارتدت من القائم.

(15) الألماني كروس يجرب حظه بتسديدة من خارج المنطقة تعلو مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

(12) إيكاردي مجدداً يصل متأخراً لكرة عرضية وهذه المرة وصلته من مبابي.

(9) الإسباني بيرنات يرسل عرضية موزونة إلى الأرجنتيني إيكاردي والأخير يسدد بجانب المرمى.

(3) باريس سان جيرمان يدخل مباراة ريال مدريد مهاجماً.

انطلاق المباراة.

تشكيلة كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان



