🚨 باريس سان جيرمان @PSG_arab يعلن غياب البرازيلي نيمار عن مباراة لايبتسيتش بسبب الإصابة pic.twitter.com/zmOfMb5o9r — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 18, 2021

المران الأخير للفريق الباريسي تحضيراً للموقعة شهد مشاركة جميع اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الفريق ضد أنجيه الجمعة الفائت بسبب عودتهم المتأخرة من المشاركة في تصفيات كأس العالم، بما فيهم نيمار، إلا أن الفريق الطبي أكد شعور اللاعب بآلام في العضلة المقربة، وهو ما سيمنعه من خوض اللقاء.. وإضافة إلى نيمار، فلن يكون الأرجنتيني لياندرو باريديس حاضراً أيضاً بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الفخذ اليمنى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، فيما يواصل الإسباني سيرخيو راموس خوض التمارين الفردية لحين بلوغه الجاهزية المطلوبة قبل المشاركة في التمارين الجماعية.