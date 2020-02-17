وسيحاول بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا، زيادة محن مدربه السابق والحالي لسان جيرمان توماس توخل في المسابقة معولاُ على هدافه الواعد والوافد حديثا إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية النروجي إرلينغ هالاند (19 عاما)، ثاني ترتيب لائحة الهدافين برصيد ثمانية أهداف مع فريقه السابق سالزبورغ النمسوي بفارق هدفين خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.

ووجه دورتموند إنذاراً شديد اللهجة للفريق الباريسي بفوزه الكبير على ضيفه إينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة الجمعة في الدوري في حين عاد سان جيرمان متعادلاً 4-4 من ملعب مضيفه أميان، مع العلم بأن الفريق الباريسي يتصدر الـ"ليغ1" بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه مرسيليا.

ويسجّل الفريق الفرنسي حضوره في دور الستة عشر للموسم الثامن على التوالي إلا أنه لم ينجح بالعبور إلى ربع النهائي في المواسم الثلاثة المنصرمة، في حين أن دورتموند تمكن من عبور دور الستة عشر مرة واحدة فقط في آخر خمسة مواسم له في دوري الأبطال وكانت في موسم 2016-2017 تحت قيادة توخل بالذات.

وكان سان جيرمان غادر المسابقة الموسم الماضي بعد سقوطه المفاجئ 1-3 على ملعب "بارك دي برانس" أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي الذ غاب عنه أبرز نجومه بداعي الإصابة والإيقاف، بعد أن تفوق عليه في عقر داره على ملعب "أولد ترافورد" 2-صفر في لقاء الذهاب.

واعتبر توخل الذي يشرف على النادي منذ 2018 أن "لقاء الذهاب لم يكن يوما مشكلة. ستختتم الأمور في لقاء الإياب لا محالة" وذلك في 11 آذار/مارس المقبل.

وخرج نادي العاصمة من الدور ذاته عام 2018 أمام ريال مدريد الأسباني بهزيمتين (1-3 و1-2)، لكن الخسارة التاريخية والأقسى تعود لعام 2017 أمام برشلونة الإسباني الذي أسقطه 6-1 إيابا بعد أن دخل سان جيرمان اللقاء في ملعب "كامب نو" متفوقا 4-صفر من لقاء الذهاب في باريس.

ويعول سان جيرمان على مهاجمه الشاب كيليان مبابي الذي أراحه توخل امام اميان، إضافة إلى الأرجنتينين ماورو ايكاردي المعار من انتر الإيطالي وانخل دي ماريا والألماني يوليان دراكسلر وهداف النادي الأروغوياني ادينسون كافاني في خط المقدمة، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار المصاب والذي ضمه توخل إلى التشكيلة التي ستسافر الى دورتموند.

وكان توخل صرح في مؤتمر صحافي عشية مواجهة أميان الجمعة أنه "إذا لعب أو لم يلعب (نيمار السبت)، سيكون حاضرا في دورتموند، أنا متأكد من ذلك، ولكن دون أن يكون في أفضل مستوياته مثلما كان قبل أسبوعين. بيد أنه سيساعدنا، أنا متأكد ومقتنع".

حقائق وأرقام من OPTA قبل المواجهة