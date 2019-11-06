حجز باريس سان جيرمان الفرنسي بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الرابع توالياً وكان على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-صفر، الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وتابع المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان الإيطالي، تألقه مع نادي العاصمة وسجل له هدف الفوز (21).

في المجموعة ذاتها، فاز ريال مدريد على ضيفه غلطة سراي التركي بسداسية نظيفة.

وفضل مدرب سان جيرمان الألماني توماس توخيل مرة أخرى إشراك إيكاردي أساسياً على حساب الهداف التاريخي للنادي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني، فكان الأرجنتيني عند حسن ظن مدربه وسجل له هدف الفوز.

وحصل كلوب بروج على ركلة جزاء في الدقيقة 76 أهدرها السنغالي مباي دياني.

وجدّد سان جيرمان فوزه على النادي البلجيكي بعدما كان سحقه بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة في بروج، فعزّز موقعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد الذي عزز حظوظه في التأهل بفوز ثان على التوالي بعدما جدّد بدوره انتصاره على النادي التركي بسداسية نظيفة (فاز 1-صفر في الجولة الثالثة في اسطنبول).

وبقي كلوب بروج ثالثاً بنقطتين وغلط سراي رابعاً وأخيراً بنقطة وحيدة.

ويلتقي ريال مدريد وضيفه سان جيرمان في قمّة نارية في الجولة الخامسة حيث يسعى النادي الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13) إلى الثأر لسقوطه المذل بثلاثية نظيفة في باريس في الجولة الأولى، وحجز بطاقته إلى الدور المقبل.