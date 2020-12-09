قاد النجم الدولي البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان لاكتساح باشاكشهير التركي 5-1 الأربعاء في مباراة استأنفها الفريقان منذ الدقيقة 14 بعد توقفها أمس على خلفية عبارات عنصرية من الحكم الرابع تجاه مساعد مدرب الفريق التركي وذلك في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

وتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق أفضلية المواجهتين المباشرتين عن لايبزيغ.

وكان الفريق الفرنسي ضمن تأهله يوم أمس بعد فوز لايبزيغ على مانشستر يونايتد الإنكليزي (3-2) الذي تجمّد رصيده عند 9 نقاط وودع المسابقة.

وارتدى لاعبو الفريقين وحكام المباراة، قمصانًا كتبت عليها عبارة "لا للعنصرية" وهو شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال فترة التحمية.

ودخل فريق العاصمة المباراة مطمئنًا الى تأهله، لكنه لعب من أجل الفوز وتصدر المجموعة لتحاشي مواجهة الكبار في الدور التالي.

وكانت الفرصة الأولى لمبابي الذي انفرد بالمرمى التركي لكنه سدد الكرة فوق العارضة (18).

ونجح بطل فرنسا في افتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي نيمار الذي تلقى كرة من لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي على مشارف المنطقة فمرر الكرة بين ساقي المدافع كارلوس بونك وسدد بعيدًا عن متناول الحارس التركي في الزاوية البعيدة (21).

وسرعان ما أضاف نيمار الهدف الثاني بتمريرة أمامية من مبابي فسددها داخل الشباك (38).

ولم يكن الفريق التركي ينهض من صدمة الهدف الثاني حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لسان جيرمان اثر إعاقة نيمار من قبل الحارس، فانبرى لها مبابي بنجاح (42).

ولم يسجل مبابي أي هدف في المسابقة القارية منذ عام تقريبًا وتحديدًا في مرمى غلطة سراي التركي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019، على الرغم من بلوغ فريقه المباراة النهائية الموسم الماضي وسقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

وبات مبابي أيضا بعمر 21 عاما و11 شهرا، أصغر لاعب يصل الى حاجز الـ20 هدفا في دوري الأبطال.

وحقق نيمار الهاتريك بعد تبادله الكرة مع الأرجنتيني انخل دي ماريا ليطلق كرة قوية عجز عن التصدي لها الحارس التركي

(48).

والهدف هو السادس لنيمار في خمس مباريات هذا الموسم في البطولة فتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم يوفنتوس الاسباني الفارو موراتا، والرقم 41 له في 65 مباراة في المسابقة القارية.

ورد الفريق التركي بهدف شرفي عبر محمد توبال (57)، قبل ان تتلقى شباكه هدفًا خامسًا بعد لعبة مشتركة بين نيمار ودي ماريا الذي مرر كرة على طبق لمبابي ليتابعها داخل الشباك الخالية (62).

وأهدر مبابي فرصة تسجيل الهاتريك بدوره عندما حاول تسديد الكرة من فوق الحارس المتقدم لكن الأخير فطن لمحاولته (72).