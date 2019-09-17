ضرب ريد بول سالزبورغ النمساوي بقوة وحقق فوزاً تاريخياً على ضيفه غينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح المهاجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند "19 عاماً" التسجيل لسالزبورغ بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق المباراة ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 34 قبل أن يحرز الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ "23 عاماً" الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق سجل جون لوكومي الهدف الأول لغينك ثم عاد هالاند وأحرز الهدف الثالث له والرابع للفريق النمساوي في الدقيقة 45 التي شهدت أيضاً تسجيل دومينيك سزوبوسزلاي للهدف الخامس.

وفي الشوط الثاني قلص مبوانا ساماتا الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفريق البلجيكي قبل أن يختتم أندرياس أولمر مهرجان الأهداف النمساوي بإحرازه الهدف السادس لأصحاب الأرض.

وتصدر ريد بول سالزبورغ ترتيب فرق المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام نابولي الذي تغلب على ليفربول حامل اللقب بهدفين دون رد.

ودخل إيرلينغ هالاند تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن أصبح ثالث أصغر لاعب يحرز ثلاثية "هاتريك" في المسابقة بعد راؤول غونزاليس مع ريال مدريد (18 عاماً و113 يوماً) عام 1995 وواين روني مع مانشستر يونايتد (18 عاماً و340 يوماً) عام 2004.



