ويدين سالزبورغ بفوزه إلى مهاجمه الواعد الألماني كريم أدييمي الذي سجل الهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 35 و53، فيما سجل الدولي التركي بوراك يلماز الهدف الوحيد لليل في الدقيقة 62.

وبات أدييمي أول لاعب يتحصل على 4 ركلات جزاء خلال موسم واحد لدوري أبطال أوروبا منذ أريين روبن مع بايرن ميونيخ في 2013-2014.

وهو الفوز الأول لسالزبورغ فانفرد بالصدارة برصيد أربع نقاط بعد تعادله مع إشبيلية الإسباني 1-1 في الجولة الأولى.

في المقابل، تجمّد رصيد ليل، بطل فرنسا، عند نقطة واحدة من تعادل في الجولة الافتتاحية مع ضيفه فولفسبورغ الألماني دون أهداف.