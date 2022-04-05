سافيتش: "دافعنا بشكل جيد وعلينا أن نسجل في الإياب" من قبل beIN SPORTS April 5, 2022 23:23 1:25 دقيقة بعد الخسارة بهدف وحيد من مان سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، قال ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد أن فريقه دافع بشكل جيد ومنع خطورة منافسه في كثير من الأحيان. مقابلات ستيفان سافيتش أتلتيكو مدريد مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة كلوب: "كانت مباراة صعبة" 1:18 دقيقة ماذا قال فينغر عن مواجهة بنفيكا وليفربول ؟ 1:25 دقيقة سافيتش: "دافعنا بشكل جيد وعلينا أن نسجل في الإياب" 1:38 دقيقة دي بروين: لعبنا كفريق وكان من الصعب إيجاد المساحات 5:16 دقيقة ليفربول يُسقط بنفيكا في معقله 3:24 دقيقة سيتي يكسب الأسبقية على أرضه أمام أتلتيكو مدريد 0:37 دقيقة فرايبورغ يستأنف ضدّ بايرن بسبب واقعة الـ12 لاعباً 0:25 دقيقة الإصابة تحرم يوفنتوس من خدمات لوكاتيلي 0:40 دقيقة الاتحاد الروسي يسحب استئنافه ضدّ الـ"فيفا" 3:24 دقيقة جمهور ليفربول يكرّم محمد صلاح على طريقته