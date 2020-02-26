وجاء حديث ساري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي لم تعجب ساري إطلاقاً ناحية أداء يوفنتوس.

وشرح ساري "في الشوط الأول كانت الكرة تدور ببطء شديد. كان الشوط الثاني أفضل بكثير، لكن في دوري أبطال أوروبا، لا يكفي أن تلعب شوط واحد. لا أعرف لماذا لم أتمكن من السماح للاعبين بفهم أن الكرة يجب أن تمشي بشكل أسرع، كل شيء يبدأ من هناك. بالأمس في التدريب كان الدوران أفضل بكثير".

وأضاف ساري: "واصلت إخبار اللاعبين، إن الكثير منهم كانوا يتحركون ببطء شديد وبالتالي يدخلون في المواقف الخاطئة. هذا هو عكس ما يجب أن يحدث. في الآونة الأخيرة، نقوم بالكثير من الأشياء على العكس من كيفية قيامنا بها في التدريب".

وتابع: "كنا نفتقر إلى التصميم والعدوان في الهجوم، كان الشوط الثاني أفضل، لكن بصراحة لا يكفي ذلك لمباراة في دوري أبطال أوروبا ".