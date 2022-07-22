سارابيا يكشف عن هدف باريس سان جيرمان هذا الموسم July 22, 2022 22:28 1:40 دقيقة أكد الإسباني بابلو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان أنّ الهدف هذا الموسم هو إحراز دوري الأبطال، وأوضح سارابيا أن اللاعبين سعداء بتجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي عقده مع الفريق الباريسي. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بابلو سارابيا -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة السويد تتأهل إلى نصف النهائي بهدف متأخر 0:26 دقيقة أنتيتوكومبو سيشارك مع اليونان في بطولة أوروبا 1:40 دقيقة سارابيا يكشف عن هدف باريس سان جيرمان هذا الموسم 0:41 دقيقة تاغليافيكو على أعتاب الانضمام إلى ليون 0:30 دقيقة البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون تهدي بلادها الذهب 0:43 دقيقة أرسنال يعلن رسمياً عن ضم أوليكساندر زينشينكو 0:59 دقيقة قمة منتظرة بين لبنان والأردن في نصف نهائي كأس آسيا 0:39 دقيقة لابورت يفوز بالمرحلة وفينغيغارد يحافظ على الصدارة 2:01 دقيقة نجوم باريس سان جيرمان يشاركون في حصة للجودو 0:47 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة أوراوا رد دايموندز