زيدان يركّز على النقاط الإيجابية في مباراة بروج من قبل beIN SPORTS October 2, 2019 00:04 1:57 دقيقة قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن على الفريق أن ينسى ما حصل في الشوط الأول من مباراة كلوب بروج مشيراً إلى ضرورة التركيز على ردّ الفعل القوي للاعبين في الشوط الثاني. ريال مدريد زين الدين زيدان -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن مواجهة دينامو زغرب ؟ 2:21 دقيقة بوكيتينو يوضح أسباب السقوط الكارثي أمام بايرن 1:47 دقيقة ما هو سبب تغيير كورتوا بين شوطي مباراة ريال وبروج؟ 1:55 دقيقة ألفونس أريولا: كنتُ مستعداً للدخول 1:57 دقيقة زيدان يركّز على النقاط الإيجابية في مباراة بروج 1:15 دقيقة توخيل: تجاوزنا فريقاً صعباً 1:02 دقيقة إدريسا غاي: عملنا كفريق وفزنا 4:22 دقيقة أتلتيكو مدريد يغلب لوكوموتيف موسكو بثنائية 3:35 دقيقة سيتي يُضيف دينامو زغرب إلى قائمة ضحاياه 3:41 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة باير ليفركوزن بيسر