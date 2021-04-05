وعرف ريال بداية موسم مضطربة، لكن حظوظه لا تزال قائمة في المسابقة القارية والدوري المحلي، بسبب تدهور مستوى المتصدر أتلتيكو مدريد في الآونة الأخيرة.

وبحال تخطي ليفربول، سيواجه ريال في نصف النهائي الفائز بين تشيلسي الإنكليزي وبورتو البرتغالي، باحثاً عن تعزيز رقمه القياسي البالغ 13 لقباً.

وقال زيدان الاثنين في مؤتمر صحافي في مدريد: "أعتقد انه يتم التقليل من شأن فريقي. اثق بفريقي كثيراً، وأعرف ما هو قادر على تقديمه. لكن لا يمكننا تغيير تفكير الناس. بمقدورنا العمل يومياً ولن نستسلم طالما هناك فرصة".

وأضاف "زيزو" الذي قاد ريال إلى ثلاثة القاب متتالية بين 2016 و2018 "سنقاتل من أجل كل شيء. عرفنا لحظات صعبة هذا الموسم ولقد تحسنا الآن، ولكن هذا لا يعني شيئا بالنسبة للغد".

وألمح زيدان إلى إمكانية مشاركة النجم البلجيكي إدين هازار في مباراة الثلاثاء، برغم غيابه في آخر ثلاثة أسابيع لإصابة في حوضه.

وأردف زيدان قائلا عن لاعبه الذي تدرّب في مقر فالديبيباس في ضواحي مدريد الاثنين "تحدثنا كثيراً عن هذا الأمر. الأهم انه تعافى. إذا كان اللاعب بحال جيدة اريده مع الفريق".

ويغيب عن ريال قائد دفاعه سيرخيو راموس، بعد إصابة اللاعب المخضرم بربلة ساقه خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

ولعب راموس دورا رئيسا بفوز ريال على ليفربول في نهائي 2018، على الاقل بجرّه النجم المصري محمد صلاح والحاق اصابة كبيرة بكتفه.

وقال زميله المدافع ناتشو فرنانديس "أعرف سيرخيو، هو زميل، صديق. من المؤسف أن يصاب أحدهم في لحظات هامة، خصوصا بالنسبة لسيرخيو القائد".

وتابع "أعرف أن ليس صلاح فقط، بل الجميع في ليفربول يريدون الثأر والفوز بالمباراة، على غرارنا".

وبعد خسارة نهائي 2018، ردّ ليفربول بإحراز لقب 2019 ثم التتويج بالدوري الانكليزي لأول مرة في ثلاثة عقود.

