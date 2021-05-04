وقال أسطورة الكرة الفرنسية في المؤتمر الصحفي عشية المباراة أمام تشيلسي: "لدينا أحاسيس إيجابية ونحن مسرورون ومتحفزون لخوض هذه المباراة. يجب أن نقدم كل ما لدينا لكي نبلغ النهائي..هذا نصف نهائي دوري الأبطال ونحن مستعدون لأنها مباراة كبيرة جداً واللاعبون على أتم الاستعداد لتقديم مباراة كبيرة".

وأضاف زيدان: " في مثل هذه المباريات، عليك أن تعاني على أرضية الملعب. هذا ما حدث في مباراة الذهاب، وغدًا سيكون الأمر كذلك. المهم، هو ما سنفعله بالكرة. ودفاعيا، سنحاول علاج ذلك، من خلال اللعب بقتالية أكبر".

ولدى سؤاله عن مشاركة راموس في المباراة، قال المدرب الفرنسي: "ستعرفون ذلك غداً.. لن أقول ولن أفصح عن ذلك الآن. سيرجيو معنا وجاهز بالطبع وإذا كان موجوداً معا فهذا يعني أنه جاهز للمباراة. أهم شيء هو أن قائدنا، معنا".

يذكر أن مباراة الذهاب في مدريد كانت انتهت بالتعادل بهدف لمثله.