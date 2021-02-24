زيدان: لقد عانينا ولكنها نتيجة جيدة من قبل beIN SPORTS February 24, 2021 23:15 1:10 دقيقة أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه عانى قبل أن يحقق نتيجة إيجابية من خلال الفوز 1-0 أمام فريق وصفه بالقوي بدنياً وهو أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. أتالانتا دوري أبطال أوروبا ريال مدريد زين الدين زيدان -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة ماذا قال غوارديولا بعد مواجهة سيتي ومونشنغلادباخ ؟ 1:27 دقيقة ناتشو: "فوز ثمين" 1:32 دقيقة تولوي: "حالة الطرد لم تكن صائبة" 1:10 دقيقة زيدان: لقد عانينا ولكنها نتيجة جيدة 3:47 دقيقة ريال مدريد ينجو من مطب أتالانتا بفوز صعب 3:02 دقيقة سيتي يخطو خطوة هامة نحو بلوغ ربع النهائي 0:28 دقيقة بارتي تعلن انسحابها من بطولة قطر توتال المفتوحة 4:42 دقيقة ميسي يقود برشلونة إلى بر الأمان أمام إلتشي 4:07 دقيقة توتنهام يتخطى فولفسبيرغر ويصل دور الـ16 بسهولة 0:26 دقيقة راوول غارسيا باقٍ مع أتلتيك بيلباو