زيدان: "تركيزنا منصب على مواجهة ليفربول" من قبل beIN SPORTS April 13, 2021 22:30 0:59 دقيقة أكّد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه يركّز فقط على مباراة العودة أمام ليفربول دون التفكير في أي شيء آخر مضيفا أنها لن تكون سهلة. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول زين الدين زيدان -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة الخليفي يتحدث عن طموحات باريس سان جيرمان القادمة 0:59 دقيقة داغبا: "الهدف صعّب مهمتنا لكننا دافعنا بصلابة" 1:15 دقيقة توخيل: "نستحق التأهل إلى نصف النهائي" 1:08 دقيقة كيمبيمبي: "خضنا مباراة قوية أمام الأفضل في أوروبا" 3:07 دقيقة باريس سان جيرمان يقصي بايرن ويبلغ نصف النهائي 0:59 دقيقة زيدان: "تركيزنا منصب على مواجهة ليفربول" 2:30 دقيقة تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3:08 دقيقة الغموض يكتنف مستقبل ديمبيلي 1:04 دقيقة تيرزيتش: "نسعى للظهور بأفضل مستوى أمام سيتي" 1:37 دقيقة حاكمة طوكيو: "تأجيل أولمبياد طوكيو كان ضرورياً"