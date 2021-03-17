وقال النجم الدولي المغربي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 34 إن الهدف الذي أحرزه من هجمة مرتدة سهّل المهمة على فريقه وجاء في توقيت مناسب ومنحه فرصة مهمة.

وأضاف زياش أن "تشيلسي يسير في الطريق الصحيح وعلينا ان نواصل التحسن وأن نلعب ونقدم أداء جيدا"، مضيفاً: "أنا أحاول أن أقدم أفضل ما لدي".

وعن حظوظ فريقه في الأدوار القادمة قال المغربي: "نحاول أن نمضي قدماً ولكن في دوري الأبطال أنت لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث. نحن نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في كل دور وفي كل مباراة، هذا ما يمكننا أن نقوم به وبعد ذلك سنرى ماذا سيحصل ولكن بالتأكيد علينا ان نمضي قدما وأن نحاول تقديم أفضل ما لدينا".



