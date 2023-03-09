ريشارليسون ينتقد كونتي لعدم إشراكه أساسياً ضد ميلان من قبل beIN SPORTS March 9, 2023 17:40 1:22 دقيقة انتقد البرازيلي ريشارليسون مهاجم توتنهام قرار مدربه أنطونيو كونتي بعدم إشراكه أساسياً في مواجهة فريقه توتنهام أمام ميلان وذلك في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات توتنهام هوتسبير دوري أبطال أوروبا ميلان ريشارليسون -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة ريشارليسون ينتقد كونتي لعدم إشراكه أساسيا ضد ميلان 1:25 دقيقة سليمان يشيد باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:57 دقيقة جعفر يؤكد نجاح الزمالك في الرهان على قطاع الناشئين 2:40 دقيقة الإخفاقات تلاحق فلامنغو 0:43 دقيقة معيذر يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 1:24 دقيقة المنتخب السعودي يغادر كأس آسيا لتحت الـ20 عاماً 0:48 دقيقة شكوى جديدة جراء تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية 1:45 دقيقة سانتا في الكولومبي إلى دور المجموعات 1:08 دقيقة أتلتيكو مينيرو يعود بتعادل ثمين من أرض ميوناريوس 0:31 دقيقة غريزليز يوقف مورانت أربع مباريات إضافية على الأقل