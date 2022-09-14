وتناوب على تسجيل هدفي الفريق الملكي الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (80) وماركو أسينسيو (90+1).

وبهذه النتيجة رفع الميرينغي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بعد أن افتتح مباريات المجموعات السادسة بفوز باهر على مضيفه سلتيك الاسكتلندي بثلاثية نظيفة.

في المقابل تكبّد لايبتسيش هزيمته الثانية بعد أن خسر في المرحلة الأولى أمام ضيفه شاختار دونيتسك 4-1.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة يلتقي ريال مدريد حامل لقب أمجد الكؤوس الأوروبية، مع شاختار دونيتسك (4 نقاط) الذي سقط في فخ التعادل أمام سلتيك (نقطة) 1-1، في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مدريد و11 منه في وارسو.

واستعد النادي الملكي بأفضل طريقة ممكنة لدربي العاصمة ضد جاره أتليتيكو مدريد الأحد المقبل.