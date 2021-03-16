وكان ريال مدريد فاز في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف دون مقابل وتأهل بفوزه بمجموع المواجهتين (4-1).

افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 34 وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وقلّص مورييل النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 83 قبل أن يسجل ماركو أسينسيو رابع أهداف الريال في الدقيقة 85.

وبعد موسمين مخيبين على الصعيد القاري، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه إلى ربع النهائي، بعدما كان سبق أن أحرز بإشرافه لقب المسابقة على مدى 3 مواسم توالياً (2016-2018).

ولم ينجح "زيزو" في تخطي ثمن نهائي المسابقة الأوروبية منذ عودته إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في آّذار/مارس 2019، حيث خسر أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذلك العام، وثم أمام مانشستر سيتي الإنكليزي عام 2020.

واستعان المدرب زيدان بالقائد راموس أساسيا للمباراة الثانية تواليا، بعدما لعب لمدة ساعة أمام إلتشي في الدوري المحلي السبت، في أول مشاركة له بعد غياب استمر لفترة شهرين بسبب إصابة في الركبة.

كما عاد المهاجم بنزيمة ولاعب الوسط الأوروغوياني فالفيردي بعد غيابهما عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة أيضاً.

في المقابل أجرى مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني ثلاثة تبديلات على تشكيلة الذهاب، فأدخل ماركو سبورتييلو بدلا من بيارلويجي غوليني في حراسة المرمى، والأوكراني روسلان مالينوفسكي والكرواتي ماريو باساليتش بدلا من السويسري ريمو فرويلر الموقوف والكولومبي دوفان زاباتا الجالس على مقاعد البدلاء.

ضغط أتالانتا سريعا، وبعد 3 دقائق من صافرة البداية هدد مرمى مضيفه بتسديدة من الألماني روبن غوسينز الذي تابع تمريرة عرضية من مورييل، إلاّ أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان بالمرصاد.

وبخلاف مجريات اللعب، افتتح الريال التسجيل بفضل هدافه بنزيمة وخطأ في التمرير من الحارس سبورتييلو، استفاد منه الكرواتي لوكا مودريتش ليعترض الكرة وينطلق إلى يسار المنطقة ويمررها الى الفرنسي الذي سددها مباشرة بالقدم اليمنى إلى يمين الحارس (34).

وهو الهدف الخامس لبنزيمة في المسابقة الأوروبية الأعرق في هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 70 هدفا في دوري الأبطال.

واستعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني، فصال وجال ولكن من دون أن يهز الشباك بسبب رعونته، بداية بعدما راوغ في منطقة جزاء أتالانتا ولكنه سدد إلى يسار الحارس كرة لم تعانق الشباك (52)، قبل أن يتسبب بركلة جزاء بعدما دفع رافايل تولوا لعرقلته ليستعين الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لرفع بطاقة صفراء في وجه لاعب الفريق الضيف ويحتسب ركلة جزاء انبرى لها القائد راموس بالقدم اليمنى بنجاح في الشباك برغم ارتماء الحارس الى الجهة الصحيحة (60).

وهو الهدف الثاني لراموس في هذا الموسم في المسابقة، بعد أول سجله في مرمى إنتر 3-2 في الأسبوع الثالث من دور المجموعات.

ووقف كورتوا سدا أمام محاولات أتالانتا فتصدى لتسديدة بالقدم اليسرى من البديل زاباتا (67)، ورد عليه بنزيمة بعد دقيقة بإصابة القائم.

ولم يكد أتالانتا يحتفل بتسجيله هدف تقليص الفارق عبر مورييل (83) من ركلة حرة مباشرة، حتى رد الملكي بهدف ثالث عبر أسينسيو بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب بدلا من فالفيردي، فترجم تمريرة من لوكاس فاسكيس داخل المنطقة إلى تسديدة زاحفة بالقدم اليسرى (85).