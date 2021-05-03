

وأعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت عن الحالة الصحية لنجمه الفرنسي فاران في الوقت الذي حسمت به العديد من وسائل الإعلام عدم قدرته على المشاركة.

وشخّصت الفحوصات التي أجريت لقلب دفاع ريال مدريد وجود إصابة عضلية، مع التوضيح بأنه سيخضع للمراقبة ومتابعة حالته.

وأكدت ماركا أنّ إصابة فاران العضلية أبعدته عن موقعة ستامفورد بريدج المقررة الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يزيد من متاعب زيدان.

وخرج ريال مدريد متعادلاً على أرضه أمام تشيلسي ذهاباً 1-1 مما أعطى الأفضلية للفريق اللندني.

