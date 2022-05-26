هذا ونشر النادي الملكي عبر حسابه في تويتر قائمة اللاّعبين استعدادا لمواجهة ليفربول، حيث اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب الريال قائمة ً مكوّنة ً من خمسة ٍ وعشرين لاعباً، ما يعني عدم استثناء أيّ لاعب ٍ من السّفر إلى العاصمة باريس.
📋✅ ¡Nuestros convocados para LA FINAL!#APorLa14 | #UCL pic.twitter.com/T1rF8Hzv8l— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 26, 2022
ويخوض ريال مدريد المباراة النهائيّة في المسابقة للمرّة السّابعة عشرة في تاريخه كأكثر الفرق وصولا للمشهد الختاميّ وأكثرِها تتويجا بثلاثة عشر لقباً.