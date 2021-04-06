ويستعد الفريق الملكي لاستقبال ليفربول الإنكليزي في مواجهة مرتقبة ستقام ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويمثل هذا الغياب ضربة كبيرة لدفاع الريال الذي يعاني أيضاً بسبب غياب قائده سيرخيو راموس جراء الإصابة.

