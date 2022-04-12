وكان تشيلسي حامل اللقب الطرف الأفضل في المباراة وتقدّم بثلاثية نظيفة عبر مايسون ماونت (15) وأنتونيو روديغر (51) وتيمو فيرنر (75) في "سانتياغو برنابيو" قبل أن يقلص ريال مدريد الفارق عبر رودريغو (80) وكريم بنزيمة (96) بعد التمديد ليتأهل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بفوزه بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب (5-4).

ويلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مواطنه أتلتيكو مدريد أو مانشستر سيتي الإنكليزي اللذين يلتقيان الأربعاء إياباً في مدريد (صفر-1 ذهابا).

أبرز أحداث المباراة

- الدقيقة 120+3: نهاية المباراة!! ريال مدريد ينجح بالمحافظة على النتيجة والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب (5-4).

- الدقيقة 118: لاعبو تشيلسي يحاولون في الدقائق الأخيرة إحياء آمالهم وجورجينيو بمواجهة المرمى يصوب بجانب القائم الأيسر لكورتوا في أخطر فرص الشوط الإضافي الثاني!

- الدقيقة 117: رأسية من كاي هافيرتز خطيرة تمر بجانب القائم الأيسر لتيبو كورتوا!!

- الدقيقة 104: بنزيمة في وسط الملعب يمرر إلى مواطنه كامافينغا الذي يطلق كرة قوية على مرمى ميندي لكن الكرة تعلو العارضة!!!

- الدقيقة 96: هدف لريال مدريد!!!!!!!!!!!!!!!!! هجمة على الناحية اليسرى للفريق الملكي وفينيسيوس يعكس الكرة أمام المرمى حيث المتألق كريم ينزيمة الذي يودع الكرة برأسه في شباك الحارس ميندي!!!! ريال مدريد هو من يملك حتى الآن تذكرة نصف النهائي! مباراة مجنونة!

- انطلاق الشوطين الإضافيين

- الدقيقة 90+4: نهاية الوقت الأصلي من المباراة بتقدم تشيلسي 3-1. الفريقان سيخوضان الآن شوطين إضافيين من أجل مقعد في نصف النهائي.

- الدقيقة 90+3: كرة خطيرة جداً أمام مرمى كورتوا حاول لاعب تشيلسي الأميركي كريستيان بوليسيتش استغلالها لكنه لم يتمكن من تسديدها بشكل جيد فعلت العارضة مضيعاً هدف التأهل للفريق اللندني!!

- الدقيقة 80: هدف لريال مدريد!!!! كرة رائعة من المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش إلى داخل منطقة الجزاء يتابعها البرازيلي رودريغو في المرمى! الريال يعود ويحيي آماله من جديد! الفريقان متعادلان الآن بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-4).

🔥🔥 إنها حقاً موقعة تاريخية 🔥🔥



رودريغو يعيد ريال مدريد إلى الحياة بتسجيله هدف الإنقاذ !!#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/rj2T9fJsxk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

- الدقيقة 78: كورتوا ينقذ مرمى الريال من هدف رابع محقق!!

- الدقيقة 74: تشيلسي يتقدم 3-0 في مدريد!!!!! تيمو فيرنر يتلاعب بدفاع ريال مدريد ويضع الكرة في الشباك!!!هذه النتيجة ستضع تشيلسي في نصف النهائي!

- الدقيقة 65: كرة عرضية أمام مرمى تشيلسي يرتقي لها عالياً كريم بنزيمة ويصوبها متقنة برأسه لكنها ترتد من العارضة!!!!!

- الدقيقة 63: ماركوس ألونسو من داخل منطقة جزاء ريال مدريد يسدد بقوة ويهز شباك كورتوا!!!!! لكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو محتسباً لمسة يد على اللاعب الإسباني.

- الدقيقة 62: تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي على مرمى تشيلسي من داخل منطقة الجزاء تمر فوق العارضة!!

- الدقيقة 56: الحارس بينجامان ميندي يتصدى ببراعة لركلة حرة نفذها الألماني توني كروس.

- الدقيقة 51: الألماني أنتونيو روديغر يضيف الهدف الثاني لتشيلسي من رأسية مستغلاً ركنية من الناحية اليمنى!!!! الفريقان يتعادلان الآن بنتيجتي الذهاب والإياب (3-3).

الشوط الأول

تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف جميل لمايسون ماونت في الدقيقة 15 اثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عجز عنها كلياً الحارس تيبو كورتوا، وكاد فريق المدرب توماس توخيل أن يعزز النتيجة في أكثر من مناسبة بفضل أفضليته، في حين لم ينجح ريال مدريد طوال 45 دقيقة في التسديد على مرمى الحارس بينجامان ميندي.

التشكيلتان الأساسيتان

🗒️ TEAM NEWS: Nacho comes in for the suspended Éder Militão in central defence for Real Madrid...@realmadriden | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2022

🗒️ TEAM NEWS: Alonso, Kovačić, Loftus-Cheek and Werner all come in for Chelsea...



🔵 Thoughts on this team?@ChelseaFC | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2022

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