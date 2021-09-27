ويتصدر شيريف ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه المفاجئ على شاختار الأوكراني بهدفين نظيفين، ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بفارق الأهداف بعد تغلبه خارج ملعبه على إنتر الإيطالي (1-0).

في مدريد، وصف أنشيلوتي بداية مشواره الثاني مع ريال بـ"شهر العسل" بعد خمسة انتصارات وتعادلين ليتربع على صدارة الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب وخمس عن غريمه برشلونة.

سُئل أنشيلوتي الجمعة عن موعد نهاية شهر العسل، وذلك بعد الفوز الساحق على ريال مايوركا 6-1 في "الليغا". قال المدرب المحنّك "سأقول لكم متى ينتهي، لكن الآن الأمور تسير بشكل جيّد".

مستويات جيدة للفريق الملكي

أسعد ريال جماهيره بأداء لافت على المستطيل الأخضر، بعد تشكيلة بدت مترهلة في نهاية الموسم الماضي مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

أطلق أنشيلوتي (62 عاماً) العنان لهجومه الشاب، فسجل 21 هدفاً في سبع مباريات في الدوري المحلي، موزَّعين على عدّة لاعبين أمثال الفرنسي كريم بنزيمة، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، الفرنسي إدورادو كامافينغا، الويلزي غاريث بايل، داني كارفاخال وناتشو فرنانديس.

يتقدّمهم بنزيمة مع ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة، ليسير بخطى ثابتة كي يخلف الأرجنتيني ميسي كأفضل لاعب في الدوري وربما أفضل مهاجم في العالم هذه السنة.

كما تتركّز الأضواء على لاعب الوسط الشاب كامافينغا (18 عاماً) الذي علق أنشيلوتي على أدائه "لا ضغوط على كامافينغا، هو فرح ويتصرّف بشكل جيد مع زملائه. يحاول تعلم الإسبانية بسرعة".

برغم انفتاح أنشيلوتي هجومياً، أكّد المدرب الذي منح ريال لقب دوري الأبطال في 2014 العمل الدؤوب الذي ينتظره دفاعياً "بصراحة، نركز كثيراً على الدفاع، لأنه أكبر قطاع يحتاج إلى تحسين".

إنتر يأمل في استعادة التوازن

وفيما سيكون ريال، حامل اللقب 13 مرة (رقم قياسي)، حذراً من شيريف تيراسبول الذي فجّر مفاجأة صغيرة بالفوز على شاختار دانيتسك الأوكراني، يأمل إنتر تعويض سقوطه سريعاً عندما يحلّ على شاختار.

وجاءت انطلاقة إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي "هادئة" إلى حد ما حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط خلف نابولي بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين ويمتاز الفريق بفوة خط هجومه حالياً إذ سجل 20 هدفاً فيما اهتزت شباكه 7 مرات.

