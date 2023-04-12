وتناوب على تسجيل هدفي الميرينغي كل من الفرنسي كريم بنزيمة (21) وماركو أسينسيو (74).

وشهدت موقعة ملعب "سانتياغو بيرنابيو" طرد مدافع البلوز بن تشلويل في الدقيقة 59.

وتقام مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة - ريال مدريد (2-0) تشلسي

الدقيقة 90+4: روديغير يحرم ماونت من تذليل الفارق.

الدقيقة 90+2: رأسية بنزيمة تخطئ المرمى رغم موقعه المناسب للتسجيل !

تشواميني وافد جديد على المباراة مكان كروس (84).

سيبايوس يحلّ بدلاً من مودريتش في تشكيلة ريال مدريد (81).

الدقيقة 74: أسينسيو يضاعف النتيجة للملكي من تسديدة أرضية ساحقة (2-0).

أنشيلوتي يستنجد بدكة البدلاء...روديغير وأسينسيو يعوّضان كامافينغا ورودريغو (71).

الدقيقة 65: كامافينغا يجرّب سلاح التسديد بعد إمداد ذكي من فينيسيوس لكن كرته علت مرمى الضيوف.

دخول شالوباه وهافيرتز بدلاً من فيليكس وستيرلينغ في تشكيلة البلوز (65).

بطاقة حمراء لبن تشلويل بعد تدخّل غير موفّق على رودريغو الذي اخترق دفاع البلوز وكان على أعتاب الانفراد بالحارس كيبا (59).

تغيير اضطراري في صفوف تشلسي بدخول الإسباني مارك كوكوريا بدلاً من السنغالي كاليدو كوليبالي المصاب (55).

الدقيقة 50: تسديدة لوكا مودريتش الرائعة كادت تغالط كيبا أريثابالاغا.

الدقيقة 47: محاولة من جواو فيليكس إلاّ أنّ كورتوا كان يقظًا.

بداية الشوط الثاني - ريال مدريد (1-0) تشلسي

نهاية الشوط الأول - ريال مدريد (1-0) تشلسي

الدقيقة 43: تسديدة قوية من فالفيردي وكيبا ينقذ الموقف.

الدقيقة 40: رأسية متقنة لديفيد ألابا وكيبا يتدخّل بنجاح من جديد.

الدقيقة 38: البرازيلي رودريغو يظهر من جديد ويهدر فرصة الهدف الثاني للميرينغي.

الدقيقة 34: رودريغو على أعتاب مضاعفة النتيجة لريال مدريد بعد عملية ثنائية رائعة مع بنزيمة لكن كيبا كان في الموعد !

المُضيف الإسباني أصبح يبسط سيطرته على ضيفه الإنكليزي.

الدقيقة 26: المتألّق فينيسيوس جونيور يبدع ويخترق دفاع البلوز بمهارة لكنه يفشل في مضاعفة النتيجة بعد تدخّل دفاع تشلسي الحاسم.

الدقيقة 23: تيبو كورتوا يستأسد وينقذ الفريق الملكي من هدف بدا محققًا بعد كرة خادعة من رحيم ستيرلينغ.

الدقيقة 21: الفرنسي كريم بنزيمة يضع ريال مدريد في المقدّمة بعد مجهود رائع من البرازيلي فينيسيوس جونيور (1-0).

مردود لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي في تحسّن ملحوظ بعد بداية محتشمة طغى عليها الارتباك.

الدقيقة 11: أول ظهور هجومي للميرينغي...كريم بنزيمة يمرّ بجانب توقيع هدف التقدّم بعد عملية ثنائية مع فينيسيوس جونيور إلاّ أنّ حارس مرمى البلوز كيبا أريثابالاغا كان في الموعد وتصدّى بامتياز لتسديدة الفرنسي.

أداء ملفت لرجال المدرب فرانك لامبارد إلى حدود الدقيقة 10.

ريال مدريد يبحث عن توازنه في استهلالية المواجهة.

تشلسي يلعب بذكاء وينتهج أسلوب الهجمات الخاطفة الخطيرة.

الدقيقة 2: أولى فرص اللقاء ! جواو فيليكس كاد يفتتح التسجيل للبلوز من هجمة عكسية منظّمة لكن كورتوا تدخّل ببراعة.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

بداية المباراة

ملعب "سانتياغو بيرنابيو" مسرحًا لقمّة الميرينغي والبلوز.

الفرنسي فرانسوا لوتكسييه حكمًا للمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وضيفه تشلسي الإنكليزي.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة تشلسي