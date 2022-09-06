في المجموعة السادسة، يقصّ البطل ريال مدريد شريط رحلته في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا وذلك عندما يشدّ الرحال إلى اسكتلندا لملاقاة سلتيك.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ضغطا جماهيريا كبيرا، و هو ما يفرض على كتيبة أنشيلوتي الظهور بشكل قوي مع بداية مشواره في دوري الأبطال.

مباراة ريال مدريد وسلتيك - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة ريال مدريد وسلتيك اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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