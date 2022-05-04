وتناوب على تسجيل أهداف الميرينغي كل من البرازيلي رودريغو (90 و90+1) والفرنسي كريم بنزيمة (95 من ركلة جزاء).

في المقابل وقّع الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد للسيتيزنس (73).

وضمن فريق العاصمة الإسبانية بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-5).

يذكر أنّ نتيجة مباراة الذهاب قد آلت لمصلحة مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد بأربعة أهداف لثلاثة.

وضرب الفريق الإسباني موعدًا مع ليفربول الإنكليزي في نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية يوم 28 أيار/مايو الحالي على أرضية "ستاد دو فرانس".

أرقام من المواجهة

- كريم بنزيمة ينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف أمام الأندية الإنكليزية في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف متخطيا ليونيل ميسي وسيرج غنابري.

- رودريغو يصبح أول لاعب يسجل هدفين في الدقيقة 90 والوقت بدل الضائع من مباراة ضمن الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

- رياض محرز يصبح أول لاعب عربي يسجل أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها عام 1955.

- كريم بنزيمة يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في الأدوار الإقصائية خلال موسم واحد من دوري أبطال أوروبا المسجل بإسم كريستيانو رونالدو برصيد 10 أهداف في 2016-2017.

تفاصيل المباراة

نهاية الحصة الإضافية الثانية: ريال مدريد (3-1) مانشستر سيتي

فريق السيتيزنس يعوّل على الكرات العالية لكن دفاع أصحاب الأرض بالمرصاد.

تغيير اضطراري في صفوف الميرينغي بخروج إيدير ميليتاو ودخول خيسوس فاييخو. فاسكيز أيضاً يعوّض فينيسيوس (115).

ريال يبحث عن الاحتفاظ بالكرة في حين يسعى سيتي للضغط على أصحاب الدار في منطقتهم أملاً في توقيع هدف يساوي الذهاب لركلات الترجيح.

بداية الحصة الإضافية الثانية: ريال مدريد (3-1) مانشستر سيتي

نهاية الحصة الإضافية الأولى: ريال مدريد (3-1) مانشستر سيتي

الدقيقة 105: فيرناندينيو يمرّ بجانب الهدف الثاني لمصلحة سيتي رغم تألق كورتوا.

داني سيبايوس يحلّ بدلاً من كريم بنزيمة (104).

سيتي يحاول العودة على مستوى النتيجة بدخول رحيم ستيرلينغ مكان رودري (99).

الدقيقة 95: الفرنسي كريم بنزيمة يبصم على ثالث أهداف الميرينغي من علامة الجزاء.

الدقيقة 92: إيدرسون يتعملق ويمنع كريم بنزيمة من توقيع الهدف الثالث.

بداية الحصة الإضافية الأولى: ريال مدريد (2-1) مانشستر سيتي

الآن سيتم اللجوء إلى الحصص الإضافية !

نهاية الوقت الأصلي: ريال مدريد (2-1) مانشستر سيتي

رودريغو الورقة الرابحة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي !

الدقيقة 90+1: رودريغو يوقّع الثاني من رأسية متقنة وهيجان جماهيري مرعب في سانتياغو بيرنابيو.

الدقيقة 90: رودريغو يعادل الكفّة بعد تمريرة حاسمة من بنزيمة.

الدقيقة 87: الفرنسي ميندي ينقذ ريال من الهدف الثاني على الخط النهائي للمرمى.

الدقيقة 86: جواو كانسيلو يطلق تسديدة قوية تصدّى لها كورتوا ببراعة.

خروج الجزائري رياض محرز ! فيرناندينيو هو المعوّض (85).

جوزيب غوارديولا يُقحم جاك غريليش بدلاً من غابريال جيسوس (79).

هدف محرز أربك كثيراً فريق ريال مدريد الذي يعجز حالياً عن ردّ الفعل !

الدقيقة 73: الجزائري رياض محرز يفتتح التسجيل للسيتي من هجمة عكسية رائعة.

الألماني إلكاي غوندوغان والأوكراني أولكسندر زينتشينكو يعوّضان دي بروين وووكر في تشكيلة السيتيزنس (73).

البرازيلي رودريغو يحلّ بدلاً من الألماني طوني كروس في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي (68)

"سيتي" يعود شيئاً فشيئاً للاستحواذ على الكرة.

الفريق الإسباني أفضل من منافسه الإنكليزي في بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: محاولة من الكرواتي لوكا مودريتش الذي فوّت على فريقه فرصة سانحة للتسجيل.

الميرينغي يرمي بثقله نحو الهجوم.

الدقيقة 50: جيسوس يحاول من الطرف الأيمن لدفاع الفريق الملكي لكن كورتوا يستأسد.

الدقيقة 46: فينيسيوس جونيور يُهدر كرة ذهبية لمصلحة ريال مدريد رغم موقعه المناسب للتسجيل.

بداية الشوط الثاني: ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي

نهاية الشوط الأول: ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي

الدقيقة 40: فيل فودن يسدّد بقوّة وتيبو كورتوا يتأّلق من جديد.

ريال أخطر من سيتي في الدقائق الحالية لكن دون تجسيم الفرص المتاحة.

ضغط مدريدي على سيتي المتراجع.

الدقيقة 23: تسديدة صاروخية من البرازيلي غابريال جيسوس كادت تمنح الأسبقية للضيوف.

الدقيقة 20: كورتوا يُبدع ويحرم البرتغالي بيرناردو سيلفا من توقيع أول أهداف المباراة.

الدقيقة 18: البرازيلي فينيسيوس جونيور كاد يفتتح النتيجة من كرة مرتدّة من دفاع السيتيزنس بيد أنّ تصويبته القوية مرّت بسلام على حارس المرمى إيدرسون.

الدقيقة 16: البلجيكي كيفين دي بروين يجرّب سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء ومواطنه كورتوا يتصدّى.

"سيتي" يستحوذ ببراعة على الكرة إلى حدود الدقيقة 15.

معركة حامية الوطيس في منطقة وسط الميدان.

الدقيقة 10: محاولة الجزائري رياض محرز من ركلة حرة لم تشكّل خطراً على حارس مرمى أصحاب الدار البلجيكي تيبو كورتوا.

فريق العاصمة الإسبانية ينشد نيل الأسبقية وتسليط الضغط على الضيوف.

مانشستر سيتي يسعى لامتصاص حماس ريال مدريد المدعّم بجماهيره الغفيرة.

الدقيقة 4: أولى المحاولات لمصلحة المحليين من خلال رأسية بنزيمة لكن الكرة علت مرمى سيتي.

بداية حذرة من الجانبين.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

ملعب سانتياغو بيرنابيو مسرحاً للقمّة المرتقبة بين الميرينغي والسيتيزنس.

الإيطالي دانييلي أورساتو حكماً لمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة مانشستر سيتي