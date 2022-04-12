ريال مدريد يتحلّى بالحذر قبل مواجهة تشيلسي من قبل beIN SPORTS April 12, 2022 10:19 2:14 دقيقة رغم تفوّقه ذهابا في ستامفورد بريدج على تشيلسي في ربع نهائي دوري الأبطال، إلا أنّ أجواءً من الحيطة و الحذر تسود كتيبة ريال مدريد خاصة و أن المنافس هو حامل اللقب. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة داليتش يُشيد بمودريتش 1:50 دقيقة مواجهة مصيرية بين بايرن ميونيخ وفياريال 2:11 دقيقة تشيلسي يأمل في إحداث المفاجأة أمام ريال مدريد 2:14 دقيقة ريال مدريد يتحلّى بالحذر قبل مواجهة تشيلسي 5:22 دقيقة الفيصلي ينتزع فوزاً مفاجئاً من السد 5:36 دقيقة الشارقة يقلب تخلفه إلى فوز على استقلال دوشنبه 4:40 دقيقة الشباب يتغلب على الجزيرة ويتصدر مجموعته 1:14 دقيقة دجوكوفيتش يستعرض مهاراته في الكرة مع نيمار وفيراتي 4:45 دقيقة ناساف يقتنص فوزاً ثميناً من الوحدات 5:59 دقيقة مومباي يفاجئ القوة الجوية ويهزمه بثنائية