وأعلن النادي الملكي في بيان أن مارسيلو يعاني من "إصابة في الظهر وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يحدد فترة غيابه أو مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء ضد بطل فرنسا على ملعب بارك دي برانس في باريس الأربعاء ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى.

إلا أنه وفقاً لصحيفتي "ماركا" و"آس" الإسبانيتين المقربتين من ريال، لن يسافر الدولي البرازيلي مع الفريق إلى العاصمة الفرنسية.

وفي حال غياب مارسيلو (31 عاماً)، من المتوقع أن يحل الفرنسي فيرلان ميندي مكانه في خط دفاع يعاني أصلاً من غياب قائده سيرخيو راموس وناتشو بداعي الإيقاف.

وانضم بذلك البرازيلي إلى قائمة مصابين طويلة في صفوف فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ يغيب كل من الكرواتي لوكا مودريتش المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 والمهاجم ماركو أسنسيو ولاعب خط الوسط إيسكو والشاب إبراهيم دياز.

ويبدأ النادي الملكي المتوج بلقب دوري الأبطال 13 مرة (رقم قياسي)، بعدما خرج الموسم الماضي من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي.

