أقيمت المباراة الثلاثاء على ملعب " سيلتيك بارك" وافتتح التسجيل للريال فينيسيوس جونيور في الدقيقة 56 قبل أن يضيف لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 77 تمكن البلجيكي إيدين هازار من إحراز الهدف الثالث للفريق الملكي الذي حصد بثقة واضحة أول ثلاث نقاط له في البطولة.

أحداث المباراة

واستهل الفريق الاسكتلندي المباراة بقوة وشكل تهديدياً حقيقياً على مرمى ريال مدريد الذي لعب حارسه تيبو كورتوا دور البطولة في الذود عن مرماه في أكثر من فرصة خطرة.

وفي الدقيقة 21 أطلق لاعب وسط سلتيك كالوم ماكغريغور تصويبه صاروخية ارتدت من القائم الأيمن لحارس ريال مدريد، في أقرب الفرص للتسجيل في النصف ساعة الأولى، التي كانت عامرة بالحماس والندية بين الفريقين.

وفي الدقيقة 30 تحديداً تلقى ريال مدريد صدمة كبيرة عقب إصابة نجمه ومهاجمه كريم بنزيمة وخروجه ليحل بدلاً منه البلجيكي إيدين هازار

وهدأ اللعب قليلاً بعد ذلك، ومع دخول الشوط الأول في منعطفه الأخير بدأ ريال مدريد يستحوذ أكثر على الكرة ويشكل الخطورة الواضحة على مرمى جو هارت حارس سلتيك، ففي الدقيقة 41 كان الجميع مع أخطر فرص الضيوف عندما تهيأت الكرة أمام إيدين هازار فسددها بقوة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى هارت قبل أن يتألق حارس مرمى الفريق الإسكتلندي ويتصدى لانفراد صريح لهازار في آخر الفرص الخطرة في الشوط الأول (43).

ومع انطلاق الشوط الثاني استعاد سلتيك خطورته على مرمى ريال مدريد وتهيأت الكرة أمام دايزن مايدا الذي لم يحسن استغلالها رغم أنه كان بدون رقابة تماماً داخل منطقة الست ياردات فسددها ضعيفة جداً في يد كورتوا في الدقيقة 47.

وكان لعامل الخبرة دور الحسم أخيراً، فعلى الرغم من محاولات الفريق الاسكتلندي إلا أن ريال مدريد تمكن أخيراً من التقدم في المباراة وافتتاح التسجيل عبر مهاجمه فينيسيوس جونيور الذي استغل تمريرة حاسمة رائعة من الجانب الأيمن لعبها فيديريكو فالفيردي فسجل هدف الريال الأول في الدقيقة 56.

وانفتح دفاع سلتيك تماماً بعد استقبال الهدف الأول، وتوغل هازار في وسط ملعب أصحاب الأرض قبل أن يمرر الكرة إلى مودريتش الذي سيطر على الكرة بثقة ومهارة ثم أودعها الشباك في الدقيقة 60 معلناً الهدف الثاني لحامل اللقب الذي بدا أنه يسير بثبات نحو تحقيق الفوز الأول له في النسخة الجديدة من البطولة.

واستسلم تماماً دفاع سلتيك عقب ذلك واستغل لاعبو ريال مدريد الحالة السيئة التي أصبح عليها أصحاب الأرض وفي الدقيقة 77 تمكن هازار من تسجيل الهدف الثالث بعد متابعته لعرضية داني كارفاخال.

