متابعة: مازن الريس

وتأهل مانشستر سيتي الإنكليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-0 يوم الثلاثاء في نصف النهائي.

وكرّر مانشستر سيتي فوزه على باريس سان جيرمان بفضل نجمه الأول الجزائري رياض محرز الذي وقّع على ثنائية تاريخية، فك بفضلها عقدة مدربه غوارديولا الذي يعود آخر وصول له إلى النهائي لموسم 2010 - 2011 مع برشلونة الإسباني.

ودخل باريس سان جيرمان إلى مباراة العودة بظروف صعبة إثر خسارته مواجهة الذهاب على أرضه 2-1 وغياب نجمه الأول كيليان مبابي عن القائمة الأساسية بسبب الإصابة.

واستغل الجزائري رياض محرز تأخر دفاع باريس سان جيرمان في العودة للتغطية وسجّل هدفاً جميلاً عقب هجمة مرتدة مميزة (11)، قبل أن يضيف الهدف الثاني بفضل مرتدة أخرى (63)، فيما خرج سان جيرمان من المباراة كلياً عقد طرد الأرجنتيني دي ماريا (69).

ووقف الحظ في وجه باريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة، إذ تصدت العارضة لضربة رأس من البرازيلي ماركينيوس وانحرفت تسديدة الأرجنتيني دي ماريا عن المرمى الفارغ في الشوط الأول.

وسيلاقي مانشستر سيتي في النهائي (الذي يصل له لأول مرة في تاريخه) المتأهل من مباراة تشيلسي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1.

مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز مانشستر سيتي 2-0 والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

(89) تسديدة ماركينيوس تصطدم بدفاع مانشستر سيتي الذي يقدم مباراة مثالية.

خمس دقائق على نهاية المباراة التي حسمت منطقياً بتأهل سيتي الذي يحاول إضافة الهدف الثالث.

(77) القائم يقف في طريق تسديدة فودين الخطيرة.

(74) تدخل دفاع سان جيرمان في اللحظة الأخيرة يحرم محرز من الهدف الثالث.

بطاقة حمراء: (69) دي ماريا يقع في المحظور ويتلقى البطاقة الحمراء بحجة الاعتداء دون كرة على فيرناندينيو.

(66) دياز في المكان المناسب مرة جديدة وينجح في إبعاد تسديدة البديل الألماني دراكسلر.

هدف (63) محرز يقتل المباراة منطقياً بتوقيعه على الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي.

(61) فرصة خطيرة جداً لباريس سان جيرمان ودياز ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.

(55) احتفاظ نيمار المبالغ به بالكرة يفوّت على باريس سان جيرمان فرصة التعديل.

(54) نافاس يتصدى لانفراد فودين والحكم يعلن عن تسلل.

(49) دفاع مانشستر سيتي يتدخل مجدداً في وجه تسديدة لدي ماريا من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني، 45 دقيقة للكشف عن الطرف الأول في نهائي دوري الأبطال.

انتهاء الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

(45+2) محرز أخطر لاعبي سيتي حتى الآن وتسديدته من زاوية ضيقة تجد تدخلاً مميزاً من نافاس.

(43) البرتغالي روبن دياز يبعد الخطر عن مرمى مانشستر سيتي بعد كرة عرضية من هيريرا.

(42) دفاع باريس سان جيرمان يبطل خطورة محاولة محرز من داخل منطقة الجزاء.

رقم: بعد هدفه في مرمى سان جيرمان فإن رياض محرز أسهم بـ20 هدفاً مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المنافسات (سجّل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف).

(36) الإسباني هيريرا يجرب حظه بتسديدة من حافة منطقة الجزاء تعلو مرمى مانشستر سيتي.

(30) محاولة البلجيكي دي بروين تخطئ مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

(25) مانشستر سيتي يتحسن ويفرض أسلوبه من ناحية السيطرة في الدقائق الخمس الفائتة.

(19) أخطر فرص المباراة بعد خطأ من البرازيلي إديرسون كاد يستغله الأرجنتيني دي ماريا إلا أن تسديدته جاورت المرمى الفارغ.

(17) العارضة تحرم ماركينيوس من فرصة التعديل.

(16) نيمار يحاول من ركلة حرة مباشرة قريبة ومواطنه البرازيلي فيرناندينيو يبعد الكرة إلى ركنية.

هدف (11) الجزائري رياض محرز يهدي مانشستر سيتي الهدف الأول ويعقد الأمور على باريس سان جيرمان.

(7) تقنية الفيديو تلغي احتساب ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان الأكثر خطورة في أول خمس دقائق وتسديدة من نيمار تصطدم بالدفاع.

انطلاق صافرة البداية.

تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة مانشستر سيتي