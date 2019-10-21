رونالدو يعرب عن سعادته باللعب في يوفنتوس ساري من قبل AFP October 21, 2019 16:49 2:04 دقيقة أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سعادته" من اعتماد فريقه يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية اسلوب "أكثر ميلاً إلى الهجوم" منذ وصول ماورسيو ساري على رأس الجهاز الفني هذا الصيف. مقابلات يوفنتوس -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة غوارديولا معجب بأداء أتالانتا 0:55 دقيقة ماوريتسيو ساري يحذر من "فخ" لوكوموتيف موسكو 0:34 دقيقة تصفيات طوكيو 2020: يد قطر تحسم الصدارة 0:58 دقيقة رادار للحد من العنصرية في الملاعب الإيطالية 2:04 دقيقة رونالدو يعرب عن سعادته باللعب في يوفنتوس ساري 11:40 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:40 دقيقة مباراة سان جيرمان وكلوب بروج - التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي - التغطية الخاصة