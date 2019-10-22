رونالدو يؤكد على سعيه لقيادة يوفنتوس نحو المجد الأوروبي October 22, 2019 13:21 2:28 دقيقة عشية مواجهة لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال تحدّث كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي فخطف كل الأضواء. كريستيانو الذي سيحاول مجددا أن يقود يوفنتوس لتحقيق الحلم الكبير في دوري الأبطال تحدّث عن أمور عديدة. مقابلات دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة مجموعة beIN تكسب معركة قضائية جديدة 0:40 دقيقة مباراة سان جيرمان وكلوب بروج - التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي - التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف التغطية الخاصة 0:46 دقيقة تكريم برشم من قبل لاعبي المنتخب القطري لكرة اليد 2:21 دقيقة الكشف عن شعار أولمبياد باريس 2024 0:33 دقيقة ليغانيس يفك ارتباطه مع المدرب ماوريسيو بيليغرينو 0:41 دقيقة إيقاف عبد الكريم حسن خمسة أشهر 1:27 دقيقة تشافي يقرّ بصعوبة مهمّة السد أمام الهلال 2:28 دقيقة رونالدو يسعى لقيادة يوفنتوس نحو المجد الأوروبي