روميلو لوكاكو: زينيت فريق صعب ولديه خبرة جيدة من قبل beIN SPORTS September 14, 2021 23:57 1:10 دقيقة أكد البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف الفوز لفريقه تشيلسي على زينيت سان بطرسبورغ بأن الأخير كان فريقاً صعباً ولديه خبرة جيدة. مقابلات روميلو لوكاكو دوري أبطال أوروبا زينيت سان بطرسبرغ تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:31 دقيقة ناغلسمان: "علينا الحفاظ على تركيزنا" 1:10 دقيقة روميلو لوكاكو: زينيت فريق صعب ولديه خبرة جيدة 1:31 دقيقة سولشار يعلق على تغيير كريستيانو رونالدو 3:07 دقيقة تشيلسي يستهل دفاعه عن اللقب بفوز على زينيت 3:55 دقيقة يوفنتوس يتخطّى عقبة مالمو بيسر 3:54 دقيقة بايرن ميونيخ يُسقط برشلونة بثلاثية في عقر داره 5:10 دقيقة التعادل يخيم على مواجهة فياريال وأتالانتا 4:09 دقيقة في مباراة ركلات الجزاء إشبيلية يعادل سالزبورغ 4:13 دقيقة يونغ بويز يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد 0:53 دقيقة كريستيانو رونالدو يواصل تطويع الأرقام القياسية