ووقّع البوسني إدين دزيكو (6) ودانييلي دي روسي (58 من ضربة جزاء) واليوناني كونستانتينوس مانولاس (82) أهداف المباراة.

وكان لقاء الذهاب آل لمصلحة الفريق الكاتالوني بأربعة أهداف لهدف واحد كان وقعه كبيراً في موقعة الإياب وساهم في منح "جيالوروسي" بطاقة العبور.

وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها روما حاجز ربع النهائي منذ عام 1984 حين وصل إلى النهائي للمرة الأولى والوحيدة قبل أن يخسر أمام ليفربول الإنكليزي بركلات الترجيح.

وأصبح روما ثالث فريق فقط في تاريخ دوري الأبطال يحول تخلفه ذهابا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في الأدوار الاقصائية ويتأهل إلى الدور التالي، بعد ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني موسم 2003-2004 حين خسر في ذهاب ربع النهائي أمام ميلان خارج قواعده 1-4 ثم فاز إيابا 4-صفر، وبرشلونة بالذات الموسم الماضي حين خسر في ذهاب ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-4 ثم فاز إيابا 6-1.

وفي المقابل، تواصلت عقدة برشلونة على الملاعب الإيطالية التي خسر فيها الموسم الماضي بنفس النتيجة أمام يوفنتوس في ذهاب الدور ربع النهائي وودّع المسابقة بعد اكتفائه بالتعادل إيابا صفر-صفر.

تفاصيل المباراة

نهاية اللقاء بتأهل تاريخي مستحق لروما على برشلونة بثلاثية نظيفة.

الدقيقة 82: روما يسجّل الثالث ويدنو من تأهل تاريخي على حساب برشلونة بفضل هدف اليوناني كونستانتينوس مانولاس.

الدقيقة 78: الحارس الألماني تير شتيغن بطل المواجهة يستأسد ويحرم البديل ستيفان الشعراوي من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة روما.

الدقيقة 69: دي روسي كاد يسجّل هدف التأهل لروما لكن تسديدته الرأسية مرت بجانب مرمى تير شتيغن بقليل.

الدقيقة 58: دزيكو يجبر بيكيه على ارتكاب الخطأ داخل منطقة الجزاء ليمنح الحكم الفرنسي كليمان توربان ضربة جزاء للمحليين نجح في تحويلها القائد دانييلي دي روسي إلى هدف ثان.

انطلاق الشوط الثاني، روما من أجل هدف يقرّبه من حلم التأهل لنصف النهائي وبرشلونة يسعى لإنهاء التشويق وضمان ورقة العبور.

الشوط الأول

نهاية الشوط الأول بتقدّم روما على برشلونة بهدف دزيكو...شوط أول رائع لفريق العاصمة الإيطالية ومخيّب للنادي الكاتالوني.

الدقيقة 37: دزيكو كاد يعيد الكرّة ويضيف الهدف الثاني لروما من رأسية متقنة لكن براعة الألماني تير شتيغن حرمت أصحاب الأرض من أسبقية مهمّة.

الدقيقة 29: التشيكي باتريك شيك يهدر فرصةً ثمينةً بعد تسديدة رأسية من دون رقابة مرت بجانب القائم الأيمن لحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن.

برشلونة ليس في أفضل حالاته وهو يبحث عن توازنه أمام روما الذي يقدّم شوطاً أولاً رائعاً.

روما يتحمّس ويواصل الضغط دون خطورة تذكر في حين يتحيّن برشلونة الفرصة السانحة لمباغتة منافسه المندفع نحو الهجوم.

دقيقة 6: رغم أفضلية البرسا في بداية اللقاء، روما يفتتح النتيجة عبر نجمه البوسني إدين دزيكو بعد إمداد ذكي من زميله دانييلي دي روسي.

ضربة البداية، حضور قياسي في ملعب الأولمبيكو ودعم جماهيري كبير لفريق العاصمة الإيطالية.

اللاعبون على أرضية الملعب في انتظار صافرة البداية من قبل حكم المباراة الفرنسي كليمان توربان.

تشكيلتا الفريقين: