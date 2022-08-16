رود فان نيستلروي: رينجرز كان أفضل منا في الشوط الأول August 16, 2022 23:46 1:36 دقيقة قال الهولندي رود فان نيستلروي مدرب آيندهوفن أن منافسه رينجرز كان أفضل في الشوط الأول وذلك في تصريح له بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وأضاف: "في الشوط الثاني أظهرنا قوتنا وشخصيتنا لكن من سوء الحظ أحرزوا الهدف الثاني من خطأ حارسنا". مقابلات دوري أبطال أوروبا رود فان نيستلروي -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة نيستلروي: رينجرز كان أفضل منا في الشوط الأول 1:28 دقيقة فان برونكهورست: كنا قريبين من الفوز ولكن... 0:51 دقيقة كوبنهاغن الدانماركي يحقق الأسبقية على أرضه 0:19 دقيقة فوز بودو غليمت النرويجي على ضيفه دينامو زغرب 3:46 دقيقة التعادل يخيم على لقاء رينجرز وآيندهوفن 2:30 دقيقة الفيفا يقيم 3 ندوات تحضيرية لحكام مونديال قطر 2022 2:34 دقيقة برسا يترك الباب مفتوحا لقدوم ظهيرين ورحيل دي يونغ 0:53 دقيقة الدحيل يحقق انتصاره الأول والعربي في الصدارة 3:03 دقيقة تألق لافت لنيمار في مستهل الموسم الجديد 0:51 دقيقة إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين