رودري: "نريد الفوز بدوري الأبطال" من قبل beIN SPORTS August 6, 2020 15:26 6:50 دقيقة أكد اللاعب الإسباني لفريق مانشستر سيتي رودريغو هيرنانديز كاستانتي "رودري" بأن النادي الإنكليزي يرغب بشدة في الفوز بدوري الأبطال. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة الأندية المصرية تواصل استعداداتها 2:34 دقيقة فاينورد يفتح تدريباته أمام جماهيره 2:11 دقيقة كيف سيكون ظهور الأندية الفرنسية أوروبياً؟ 2:11 دقيقة ألمانيا مرشحة لتحقيق مكاسب كبيرة 1:56 دقيقة مواجهة واعدة بين ليفركوزن وغلاسكو 1:23 دقيقة هل سينجح روما في الإطاحة بالفريق الأندلسي؟ 2:36 دقيقة إشبيلية يسعى لاسترجاع أمجاده في الدوري الأوروبي 0:44 دقيقة انتر ميلان يضم رسمياً أليكسيس من مانشستر يونايتد 0:40 دقيقة سانتوس البرازيلي يقيل المدرب فيريرا 2:02 دقيقة كريس بول يقود ثاندر للفوز على ليكرز