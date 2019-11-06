وسجّل رودريغو ثلاثية تاريخية خلال مباراة ريال مدريد وغلطة سراي 6-0 الأربعاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال رودريغو في لقاء حصري: "ربما كنت أفكر في إمكانية تسجيلي لهدف الليلة، لكنني لم أتخيل أن أسجل ثلاثة أهداف".

وأضاف صاحب الـ18 عاماً: "أنا أحاول التطور كل يوم"، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي يحصدها من لعبه في صفوف فريق بحجم ريال مدريد.

وصار رصيد ريال مدريد 7 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ12 نقطة (ضمن التأهل) علماً أنّ كلوب بروج البلجيكي يحتل المرتبة الثالثة (نقطتان) وأخيراً غلطة سراي بنقطة.