وكان سيتي مرشحًا فوق العادة لحسم التأهل الى الدور الـ16 بعد أن اكتسح كوبنهاغن في مانشستر بخماسية نظيفة الأسبوع الفائت، بينها ثنائية للخارق هالاند الذي ارتأى المدرب الإسباني بيب غوارديولا إراحته قبل القمة ضد ليفربول في الدوري الأحد.

وأكمل سيتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 إثر طرد الظهير الاسباني سيرخيو غوميس ببطاقة حمراء مباشرة.

وتوقفت سلسلة سيتي عند ستة انتصارات تواليًا في جميع المسابقات، بينها ثلاثة في المسابقة القارية، لكنه بقي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

وظن فريق غوارديولا أنه تقدم في النتيجة عندما سجل الإسباني روريغو هدفًا رائعًا بتسديدة صاروخية بيمناه من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى، لكن الحكم ألغاه بقرار جدلي بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" للمسة يد على محرز في بناء الهجمة (13).

وجاءت الفرصة الأولى لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من لوكاس ليراغر من مشارف المنطقة أبعدها الحارس البرازيلي إيديرسون إلى ركنية (19).

وتواصلت معاناة سيتي بعد أن تصدى الحارس البولندي كميل غرابارا لركلة جزاء انبرى لها محرز تحصل عليها بطل الدوري الممتاز بسبب لمسة يد على نيكولاي بويلسن بعد العودة الى "في ايه آر" (25).

واستعان الحكم بالتقنية مرة ثالثة في الشوط الأول لطرد غوميز بحمراء مباشرة لإعاقته الايسلندي هاكون أرنار هارالدسون على مشارف المنطقة حارمًا إياه من فرصة تسجيل محققة (30).

وسحب غوارديولا سريعًا محرز ودفع بالمدافع البرتغالي روبن دياش.

ولم يشهد باقي الشوط الأول ومعظم الثاني فرصاً تذكر للفريقين، إذ كانت التسديدة الوحيدة على المرمى قبل الوصول إلى الدقائق الست الأخيرة من البلجيكي كيفن دي بروين مع انطلاقة الشوط الثاني بيسراه من خارج المنطقة لولبية الى اسفل الزاوية اليمنى أبعدها الحارس (51).

دفع غوارديولا بفيل فودن صاحب الخمسة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا، فيما أبقى هالاند على الدكة.

وسدد لاحقًا البرتغالي جواو كانسيلو كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها غرابارا (84) قبل أن يحاول الألماني إيلكاي غوندوغان في الوقت بدل الضائع (90+2).

وحافظ كوبنهاغن على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليًا على أرضه في دور المجموعات في دوري الأبطال وعلى سجله المميز على أرضه في هذا الدور في المسابقة القارية في آخر 14 مباراة (خسارة واحدة، 6 انتصارات و7 تعادلات).

