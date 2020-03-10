وأشار النادي الكاتالوني عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن "مباراة دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء 18 آذار/مارس بين برشلونة ونابولي ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو"، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في برشلونة.

وقال وزير الصحة العامة في إقليم كاتالونيا الإسباني جوان غراوكس بعد اجتماعه بمسؤولين من برشلونة "إنه قرار اتخذ فقط لاسباب صحية".

من جهته، نفى نابولي عبر حسابه على تويتر "أن يكون قام بطلب تأجيل المباراة ضد برشلونة"، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إيطالية.

وأضاف "إنه نبأ خاطئ. نابولي يلتزم بقرارات الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)".



وباتت هذه المباراة الثالثة التي ستقام وراء أبواب موصدة في المسابقة القارية بعد باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني المقررة على ملعب بارك دي برانس الأربعاء، ومواجهة فالنسيا الاسباني مع أتالانتا الإيطالي الثلاثاء.

وجاء قرار اقامة مباراة سان جيرمان ودورتموند من دون جمهور غداة إعلان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إثر اجتماع مطوّل لمجلس الدفاع عقد في قصر الاليزيه، منع التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص، بعدما سبق للسلطات ان منعت حتى منتصف نيسان/أبريل، التجمعات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص.

وأعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 1100 إصابة ووفاة 19 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، بينما أعلنت ألمانيا الإثنين أيضا تجاوز عتبة الألف إصابة.

أما مباراة فالنسيا واتالانتا فاعتبرت ذات مخاطر عالية لا سيما وان الفريق يأتي من منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا، الاكثر تأثرا بتفشي الفيروس.

وكان برشلونة عاد بالتعادل 1-1 من ملعب "سان باولو" في نابولي في 25 شباط/فبراير الماضي، في حين تقدم أتالانتا بفارق مريح على فالنسيا 4-1 ذهابا على ملعب "سان سيرو" في 19 منه.

