ومن المنتظر أن تشهد مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند الثلاثاء في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا مشاركة ميسي الرسمية الأولى مع البلوغرانا هذا الموسم.

وأكّد برشلونة في تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت شفاء ميسي بعدما تعرض لإصابة في الفترة الاستعدادية أبعدته عن الفريق في المراحل الأربعة الأولى من الدوري الإسباني.

وجاء في تغريدة لبرشلونة أنّ ميسي والحارس البرازيلي نيتو "لائقان" لافتتاح دوري أبطال أوروبا، كما ورد اسم كل منهما في القائمة المختارة، إضافة لتغريدة :"ليونيل ميسي عاد".

وتعتبر عودة ميسي دافعاً فنياً ومعنوياً كبيراً لبرشلونة خاصة وأنّه يحتاج للعودة بنتيجة إيجابية بعدما وضعته القرعة مع إنتر الإيطالي وسلافيا براغا التشيكي أيضاً.

