ردود فعل متباينة حول قرعة برشلونة في دور المجموعات من قبل beIN SPORTS August 26, 2022 20:35 2:00 دقيقة أوقعت قرعة دوري الابطال فريق برشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ مرة أخرى، في مجموعة هي الأصعب إلى جانب إنتر ميلان الإيطالي أيضاً. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا برشلونة -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة مسؤول في نابولي: المفاوضات جارية لجلب رونالدو 3:46 دقيقة "كأس العالم" تحفة فنية بأنامل إيطالية 1:10 دقيقة بوتراغينيو يثني على أنشيلوتي وبنزيمة 2:00 دقيقة ردود فعل متباينة حول قرعة برشلونة في دور المجموعات 0:51 دقيقة فيفا يرفع عقوبة تعليق عضوية الاتحاد الهندي 2:33 دقيقة نفقات مرتفعة للأندية الكبرى في إيطاليا 1:18 دقيقة ناصر غانم الخليفي: سنستعد بشكل جيد لدوري الأبطال 0:31 دقيقة نيوكاسل يضمّ السويدي ألكسندر إسحاق إلى صفوفه 0:48 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي 2:05 دقيقة مجموعات متباينة في قرعة الدوري الأوروبي