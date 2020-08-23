راي..رونالدينيو... وأخيراً نيمار ..تاريخ ناصع للبرازيليين في باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS August 23, 2020 15:34 2:49 دقيقة منذ تأسسيه اعتمد باريس سان جيرمان على استقدام مواهب الكرة البرازيلية ، جيل وراء جيل ما يزال النادي الباريسي يستقطب ألمع راقصي السامبا، لعل أشهرهم راي ورونالدينو وأخيراً اللؤلؤة نيمار. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان رونالدينيو نهائي دوري أبطال أوروبا نيمار راي -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة ثقة البافاريين بأنفسهم عالية 2:33 دقيقة نيمار..مبابي..دي ماريا ثلاثي سان جيرمان الفتاك 2:19 دقيقة بين 2013 و2020 تغيرت كثير من الأمور إلا نوير 2:49 دقيقة راي..رونالدينيو وأخيراً نيمار السحرة في سان جيرمان 2:48 دقيقة شاهد ملخص وأهداف مباراة ليل ورين 0:21 دقيقة أنجيه يعود بفوز ثمين من ديجون 13:11 دقيقة توخيل: "ماركو فيراتي تعافى كلياً من الإصابة" 3:16 دقيقة صلاح وليفربول على المسار الصحيح 1:42 دقيقة مبابي: "باريس سان جيرمان سيعتمد طريقته المعتادة" 3:39 دقيقة توتنهام ينتصر ودياً على إبسويتش تاون