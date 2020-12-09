رئيس الاتحاد التركي: "هذه الأحداث لا يمكنُ قـبولها" من قبل beIN SPORTS December 9, 2020 14:34 1:21 دقيقة دعا رئيسُ الاتحادِ التركي، نهاد أوزدمير، إلى إنزال أقسى عقوبة على المُتسببين في الواقعة مضيفاً أن مثل هذه الأحداث لا يمكنُ قبولها. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا إسطنبول باشاكشهير -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة حادثة "العنصرية" تتصدر عناوين الصحافة التركية 1:31 دقيقة أندية عدّة تتضامن مع بيار ويبو 0:38 دقيقة الصحافة الإسبانية تتحدّث عن تاريخ الحكم الرابع! 0:26 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بتصرف اللاعبين 0:28 دقيقة أردوغان يدين ما حصل لمساعد مدرب باشاكشهير 1:21 دقيقة أوزدمير: "هذه الأحداث لا يمكنُ قـبولها" 3:22 دقيقة غاسبيريني يريد الاستقالة من تدريب أتالانتا 0:52 دقيقة الـ"كاف" يوقف لاعب بيراميدز إبراهيم حسن 0:30 دقيقة تأجيل مباراة فياريال أمام كاراباخ 3:12 دقيقة قمّة مرتقبة بين ريال مدريد ومونشنغلادباخ