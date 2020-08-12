دي يونغ: "برشلونة قادر على التتويج بدوري الأبطال" من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 14:21 1:09 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، أكد الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة إن فريقه في حالة جيدة وقادر على الفوز بلقب دوري الأبطال. مقابلات تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ برشلونة الإسباني فرانكي دي يونغ -آخر الفيديوهات 3:45 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا 6:01 دقيقة آخر أخبار مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا 2:08 دقيقة غاسبيريني يعول كثيراً على امكانيات مهاجمه زاباتا 0:15 دقيقة كيلور نافاس "صمام الأمان" في الفريق الباريسي 0:35 دقيقة بروكلين نيتس يتغلب على أورلاندو ماجيك 1:09 دقيقة دي يونغ: "برشلونة قادر على التتويج بدوري الأبطال" 1:05 دقيقة أتلتيكو مدريد يحط الرحال في لشبونة 0:40 دقيقة سان أنطونيو سبيرز ينتصر على هيوستن روكتس 2:10 دقيقة أوبلاك يتحدث عن صعوبة مواجهة لايبزيغ 0:50 دقيقة كازورلا سعيد بالانضمام إلى السد