دي بروين يشرح أسباب الهزيمة أمام ليون من قبل beIN SPORTS August 15, 2020 23:53 1:30 دقيقة قدم متوسط ميدان مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين تفسيراً واضحاً لهزيمة فريقه أمام ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي كيفن دي بروين مانشستر سيتي الإنكليزي -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة هل الأرجنتيني بوكيتينو مرشح لتدريب برشلونة؟ 2:14 دقيقة لقطة طريفة بين غارسيا وكورنيه! 3:03 دقيقة غوارديولا: "فرصة ستيرلينغ تلخص كل شيء" 1:30 دقيقة دي بروين يشرح أسباب الهزيمة أمام ليون 1:27 دقيقة ديمبيلي يكشف عن حديثه مع غارسيا قبل الثنائية 5:02 دقيقة ليون يقصي مانشستر سيتي ويواصل مغامرته 0:44 دقيقة مونشنغلادباخ يفوز ودياً على دويسبورغ 1:06 دقيقة دورة براغ: هاليب إلى النهائي لملاقاة مرتنز 1:12 دقيقة أرسنال ينفصل عن مدير الكرة سانليهي 0:43 دقيقة صافرات الاستهجان تجتاح لاعبي برشلونة