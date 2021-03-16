وأحرز دي بروين الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك بوروسيا مونشنغلادباخ ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدفين نظيفين مكرراً فوزه بالنتيجة ذاتها ذهاباً فصعد بالتالي إلى ربع نهائي أمجد الكؤوس.