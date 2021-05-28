دي بروين: "سنقدّم أفضل ما لدينا أمام تشيلسي" من قبل beIN SPORTS May 28, 2021 18:06 0:52 دقيقة قال كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي إن وصول فريقه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا كان من أهداف النادي واللاعبين منذ بداية الموسم، ورغم التوتر الذي يعيشه اللاعبون قبل النهائي إلا أنهم سيسعون لتقديم أفضل ما لديهم. مقابلات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي تشيلسي كيفين دي بروين -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة الشناوي: "واجهنا صعوبات كبيرة قبل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة عمرو السولية يكشف عن العهد الذي قطعه نجوم الأهلي 0:56 دقيقة موسيماني عن فوز الأهلي بالسوبر: "لعبنا بقلوبنا" 0:47 دقيقة محمد عزيز: "الشوط الثاني كان حاسماً" 1:27 دقيقة توخيل: "سيتي أقوى فريق في العالم حالياً لكن..." 4:25 دقيقة الأهلي المصري يتوّج بطلاً لكأس لسوبر الإفريقي 0:51 دقيقة ماذا قال فيرناندينيو عن نهائي دوري أبطال أوروبا ؟ 0:37 دقيقة ريال مدريد يتعاقد مع ديفيد ألابا لخمسة مواسم 0:52 دقيقة دي بروين: "سنقدّم أفضل ما لدينا أمام تشيلسي" 1:20 دقيقة غوارديولا يقرّ بصعوبة مواجهة تشيلسي