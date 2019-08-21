سجل للفائز برونو بيتكوفيتش 8 من ركلة جزاء، وميسلاف اورسيتش 28، ليذهب إلى النرويج للعب مباراة الإياب في 27-8 بأريحية نسبية.

بدوره سحق أولمبياكوس اليوناني ضيفه كراسنودار الروسي برباعية نظيفة تناوب على إحرازها الإسباني ميجيل أنخيل غيريرو 30، الصربي لازار رانديلوفيتش 78، 85، وكاستيلو بودانس 89.

وانتهت مواجهة يونغ بويز السويسري وضيفه سرفينا زفيزدا الصربي بالتعادل 2-2.

سجل لأصحاب الأرض، الإيفواري روجيه أسالي 7 والفرنسي جوليوم هوارو 76 من ركلة جزاء، فيما سجل للضيوف الأسترالي ميلوس ديجينيك 18، والأرجنتيني ماثيو ايزكويل غارسيا 46.

تقام مباريات الإياب الثلاثاء القادم.