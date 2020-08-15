وتألق ديمبيلي بشكل لافت بعدما سجّل الهدف الثاني لفريقه وتبعه بالهدف الثالث خلال فوز ليون الفرنسي على مانشستر سيتي الإنكليزي 3-1 علماً أنّه اشترك في الدقيقة الخامسة والسبعين.

وقال ديمبيلي عن حديث دار مع مدربه رودي غارسيا قبل الزج به: "طلب مني غارسيا التسجيل، قال لي يجب أن أسجل وأثبت أنني من طينة الكبار".

وأضاف ديمبيلي عن حظوظ فريقه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا: "نحن الآن في نصف النهائي، علينا التفكير في المباراة القادمة فقط"، مؤكداً أنّ الدخول إلى مباراة ربع النهائي بثقة عقب الظروف السيئة التي مرّ بها ليون ساعده على حسم المواجهة.